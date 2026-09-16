Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Anbar Mahallesi'nde bulunan Şehit Yasin İke İlkokulu ve Ortaokulu ile Ambar Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Yeni eğitim ve öğretim yılı yine başladı. Anbar Mahallemizde bulunan Şehit Yasin İke İlkokulu ve Ortaokulu ile Ambar Anaokulu'nu ziyaret ettik. Ben çocuklarımıza ve ailelerimize başarılar diliyorum. Ailelere başarılar diliyoruz. Çünkü bu aileler için de büyük bir mücadele. Öğretmen arkadaşlarımıza eğitim camiasına da teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği bu çocuklara bağlı. Eğer bu çocukları iyi yetiştirirsek ülkemiz geleceğe en iyi şekilde hazırlanır.

Bugün burada eğitim öğretim yılını başlatmak istedik. Burada çocuklarımızı sevindirdik. Palyaçomuz vardı, çocuklara yüz boyaması yaptık, dondurma, pamuk şeker ve mısır ikram ettik. Çocuklarımızı güldürüp; eğlendirerek, onların okula alışmasını sağlamaya çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, tüm okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlayacaklardır. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Bu ünvanı kimseye kaptırmıyoruz, okul yapmaya devam ediyoruz. Rabbim çocuklarımızın geleceğini bahtını güzel eylesin. Bu ülkenin geleceğini de aynı şekilde parlak eylesin. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun.' dedi.