Malazgirt Ziraat Odası, yaşlılığı ve rahatsızlığı nedeniyle kuruma gelemeyen bir çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunu evinde alarak işlemlerini tamamladı. Oda Başkanı Tahsin Kılıç'ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulama, çiftçiye yerinde hizmet anlayışının örneği oldu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Malazgirt Ziraat Odası, çiftçilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Rahatsızlığı ve ilerleyen yaşı nedeniyle Ziraat Odasına gelemeyeceğini ve ÇKS başvurusunu yapamayacağını telefonla bildiren çiftçinin talebi üzerine harekete geçildi.

Durumun Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'a iletilmesinin ardından Kılıç, çiftçinin mağdur edilmemesi ve başvurusunun bulunduğu yerde alınması talimatını verdi.

Bunun üzerine görevlendirilen oda personeli çiftçinin evine giderek ÇKS başvurusunu yerinde aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla çiftçinin kuruma gelmesine gerek kalmadan başvuru süreci sonuçlandırıldı.

Malazgirt Ziraat Odasının çiftçi odaklı hizmet anlayışının sahadaki örneklerinden biri olan uygulama, özellikle yaşlı, hasta ve kuruma ulaşmakta güçlük yaşayan üreticilerin işlemlerinin kolaylaştırılması açısından dikkat çekti.

Başkan Tahsin Kılıç döneminde Malazgirt Ziraat Odası, rutin oda hizmetlerinin yanı sıra proje ve yatırımlarla da hizmet kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda TKDK desteğiyle Süt Toplama Merkezi hayata geçirilerek çiftçilerin hizmetine sunulurken, çeşitli hibe çalışmalarıyla oda bünyesine kepçe, greyder, cenaze nakil aracı, zirai ilaçlama dronu ve binek araç kazandırıldı.

Gerçekleştirilen yatırımların ardından bu kez doğrudan çiftçinin günlük ihtiyacına dokunan bir uygulamanın hayata geçirilmesi, Malazgirt Ziraat Odasının hizmet anlayışını kurum binasının dışına taşıdı.

Oda yönetimi, çiftçilerin üretim sürecinde ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtirken, hizmet anlayışını, 'Bizim için hizmet sadece makamda, masada değil; çiftçimizin bulunduğu her yerde vardır. Malazgirt Ziraat Odası olarak çiftçimizin her zaman yanındayız' şeklinde özetledi.