Gazeteci Yazar Mesut Demir, köşe yazısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Eylül 2025 Basın Toplantısı ve Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’ni değerlendirdi.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala’nın da katıldığı Eylül 2025 Basın Toplantısı’nı belediye binasında gerçekleştirdi.

Basın toplantısına geçmeden önce Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’ne değinmek istiyorum.

Festival açılışına Ankara’da İnternet Gazetecileri Federasyonu ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneğimizin projeleriyle alakalı İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TBMM’de ziyaretlerim olduğu için katılamamıştım.

Festivalin son günü akşamı Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’ni ziyaret etme fırsatı buldum.

Son yıllarda yapılan en büyük Gastronomi Festivali’ne şahit oldum.

Merinos AKKM alanının her bir metresi çok iyi dizayn edilmişti.

Katılımı soracak olursanız, iğne atsan yere düşmeyecek, her stant önünde uzun kuyrukların oluştuğu bir festival…

Açık alana kurulan dev ekranda Bursalılar Bursaspor Isparta maçını izliyordu.

Festival adına her şet çok iyi düşünülmüş, dar alana sıkıştırılmamıştı.

Basından takip ettiğim haberde usta şeflerle birlikte mutfağa giren Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Çardak kebabı ve tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etmişti.

Başkan Mustafa Bozbey’e vatandaşların ilgisi üst seviyelerdeydi.

Turizm ve tanıtım açısından çok önemli bulduğum Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nin hayata geçmesinde emeği olan Başkan Mustafa Bozbey ve tüm ekibini kutluyor, tebrik ediyorum.

Vatandaşlara da küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum.

Festival alanında bazı kendini bilmez vatandaşlar, çöplerini maalesef yerlere, oturdukları yere bırakıp gitmişler.

Merak ediyorum, evlerinde de böyle mi yapıyorlar?

Çöpünü yere bırakanı uyarmaya kalksan kavga çıkıyor.

Nereye gidiyoruz? Nasıl bir psikolojiye büründük, aklım ermiyor!

Eylül 2025 Basın Toplantısı’na gelecek olursak…

Başkan Mustafa Bozbey’i çok moralli ve enerji dolu gördüm.

Bu toplantının ana teması olarak gençlik projelerine yer verdi.

Sayısı 15 olan Gençlik Merkezi’ni 2029’a kadar 30’a çıkaracaklarını, gençlerin her an yanında olmayı hedeflediklerini açıkladı Başkan Bozbey…

Türkiye’de gençlere en ucuz ulaşım imkanı sunan belediye olduklarını vurgulayan Başkan Bozbey, “Gençlerimiz, tam ücretin yüzde 25’ini ödüyor. Bursa, dünyanın en akıllı şehirleri arasında ‘Top 7’ listesine girerek Türkiye’de bu seviyeye ulaşan ilk kent oldu.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da uyuşturucu ile mücadelede en önemli ayak, gençlere yönelik yapılan çalışma ve faaliyetler…

Başkan Mustafa Bozbey ve ekibini, gençliğe verdiği önem ve projelerinden dolayı tebrik ediyorum.

Göreve geldiği günden buyana önemli çalışmalara imza atan Başkan Mustafa Bozbey’in kalan 3,5 yıllık süreçte Bursa ve Bursalılar için yaşanabilir bir kent olma yolunda çalışmalara imza atacağını umut ediyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…