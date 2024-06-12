MÜSİAD Bursa Şubesi, üretim ve ihracat potansiyellerini geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Wci Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu’nun konuşmacı olarak katıldığı hedef pazar bilgilendirme toplantıları kapsamında, Afrika kıtasına yönelik ihracat fırsatları MÜSİAD Bursa üyelerine anlatıldı. Dernek merkezinde düzenlenen “Afrika İhracat Fırsatları” başlıklı organizasyonda konuşan Utku Bengisu, ’1 Trilyon Dolar ithalat potansiyeli olan Afrika’ya ihracatımızın artması için bakış açımızı değiştirmeliyiz” dedi.

AFRİKA POTANSİYELİ YÜKSEK BİR BÖLGE

Türkiye’den Afrika kıtasına yapılan ihracatın artması için yapılması gerekenlerin ele alındığı ve iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Afrika’nın genç nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomileriyle ticaret potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğunu belirtti.

Başkan Şenocak, “2024 yılı verilerine göre kıtada gerçekleşen yaklaşık 1 trilyon dolarlık ithalat rakamı bölge için ihracatın daha da artırılabilir olduğunu göstermekte. Geçtiğimiz mayıs ayında tarihimizin en iyi mayıs ayı ihracat rakamını aynı ivmeyle sürdürmemiz ticaret yelpazemizin güçlenerek devam etmesi ile mümkündür. Bu anlamda Sayın Utku Bengisu tarafından paylaşılacak bilgilerle Afrika pazarında almamız gereken aksiyonlar şirketlerimiz ve ülke ekonomimiz için rehber niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

AFRİKA KITASINDA BULUNAN 54 ÜLKENİN 46’SINA AYAK BASTIK

Afrika Ticaret Merkezleri olarak 2012 yılından bu yana kıtada bulunan 54 ülkenin 46’sına ayak bastıklarını belirten Utku Bengisu, bugüne kadar Afrika kıtasında ticareti geliştirebilmek amacıyla 74 farklı organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti. 2024 verilerine göre yaklaşık 1 trilyon doları bulan ithalat hacmi ile Afrika pazarının ülkemiz ihracatçıları için önemli bir liman olabileceğinin altını çizen Bengisu, bu rakamların özellikle ihracatçı olmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ilgi duyulması gereken fırsatlar taşıdığını belirtti.

Afrika kıtasında bulunan Fildişi Sahilleri’nin elde ettiği büyüme oranına vurgu yapan Bengisu, “Fildişi Sahilleri, pandemi öncesi yüzde 14’lük büyüme elde etti. Pandemi geçmesine rağmen hala yüzde 8 büyüyebilen bir ekonomik yapıları bulunuyor. Bölgede bulunan Fransa hakimiyetini kırıp bölgeyi Türkiye pazarı haline getirmek hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.