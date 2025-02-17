Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programı çerçevesinde Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve beraberindeki heyeti ağırladı. Program kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşımak adına önemli temaslarda bulunuldu.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, Suudi Arabistan Krallığı Türkiye Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Ataşesi Khaled Al Ageel, MÜSİAD Bursa üyeleri ve iş dünyasının önemli temsilcileri katılım sağladı.

BAŞKAN ŞENOCAK: “EKONOMİK ORTAKLIĞIMIZ DAHA DA DERİNLEŞMELİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bursa’nın 18 milyar doların üzerindeki ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisinin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirten Şenocak, “Bursa, otomotiv, tekstil, makine, gıda, inşaat ve yenilenebilir enerji sektörlerinde güçlü bir altyapıya sahip olup, Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm Körfez ülkeleriyle ticari iş birliklerini arttıracaktır.” dedi.

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 programına da değinen Şenocak, bu dönüşüm sürecinde Türk müteahhitlik, sanayi, tekstil, enerji ve turizm sektörlerinin önemli iş birlikleri geliştirebileceğini belirterek, “Önümüzdeki 10 yıl boyunca Suudi Arabistan'da 3,3 trilyon dolarlık yatırım yapılması planlanıyor ve bunun büyük bir kısmı altyapı ve inşaat projelerine ayrılacak. Türk iş dünyası olarak bizler bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin ticaret ve yatırım alanında da daha ileriye taşınması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumunun Suudi iş dünyası için büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Büyükelçi, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme noktasında her iki ülkenin de ortak iradeye sahip olduğunu görüyoruz. Ticaret hacmimizi daha yukarı taşımak, karşılıklı yatırımları artırmak ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmak için büyük bir potansiyelimiz var. Bursa gibi sanayi ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirde bulunmaktan ve iş dünyası temsilcileriyle doğrudan temas kurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. Büyükelçi Abu Al-Nasr ayrıca, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 çerçevesinde büyük altyapı projelerine, yenilenebilir enerjiye, turizm yatırımlarına ve sanayi iş birliklerine odaklandığını belirterek, Türk yatırımcılarını bu fırsatları değerlendirmeye ve iş birliklerini daha da güçlendirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

‘GÜVEN VE DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ’

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ise konuşmasında Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı’nın önemine vurgu yaparak, programın yalnızca ticari ilişkileri değil, iki ülke iş dünyası arasında güven ve dostluk bağlarını da güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Önügören, “Bursa, tarih boyunca Anadolu’daki ticaretin kalbi olmuştur. Sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bu nedenle, Bursa’daki üretim gücünün Suudi iş insanları tarafından yakından tanınmasını son derece önemsiyoruz” dedi.

TİCARET ATAŞE’DEN YATIRIM FIRSATLARI SUNUMU

Toplantıda Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Ataşesi Khaled Al Ageel tarafından, iki ülke arasındaki ticaret fırsatları ve Suudi Arabistan’daki yatırım imkanları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, özellikle Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda Suudi Arabistan’ın altyapı, sanayi, enerji ve sağlık,tarım sektörlerine büyük yatırımlar yapacağı vurgulandı. Khaled Al Ageel, Türk iş insanlarının bu projelerde yer alabilmesi için mevcut teşvikler ve iş birlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından MÜSİAD Bursa üyeleri, Suudi Arabistan’daki iş fırsatları hakkında sorularını yönelterek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ’A ZİYARET

Toplantının ardından Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, Bursa’nın stratejik konumunun ticari anlamda nasıl değerlendirilebileceği ve yatırım imkanları üzerine görüşmeler yapıldı.

FABRİKA ZİYARETLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI YERİNDE İNCELENDİ

Programın devamında MÜSİAD Bursa üyesi firmalar olan İBraş Kauçuk, Birel Tekstil ve Burkay Tekstil fabrikalarına ziyaretler gerçekleştirildi. Suudi heyet, fabrikalarda üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı ve iş birliği imkanlarını yerinde inceledi. Tekstil ve otomotiv sektöründe güçlü bir altyapıya sahip olan Bursa’nın, Suudi Arabistan pazarında daha fazla yer alması için neler yapılabileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Programın sonunda Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da derinleşmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.