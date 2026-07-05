Manisa Büyükşehir Belediyesi, orman ve arazi yangınlarıyla mücadelede Türkiye'ye örnek olacak önemli bir teknoloji yatırımını hayata geçirdi. İl genelinde 50 stratejik noktaya yerleştirilen yapay zekâ destekli 360 derece hareket kabiliyetine sahip termal kameralar sayesinde 17 ilçe artık 7 gün 24 saat kesintisiz izlenecek.

MANİSA (İGFA) - Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı erken müdahale kapasitesini güçlendiren sistem, gelişmiş görüntü analizi ve yapay zekâ teknolojisiyle olası yangınları henüz başlangıç aşamasında belirleyerek müdahale süresini en aza indiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi afet yönetimiyle buluşturan bu yatırımla hem doğal yaşamı hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da projenin kapsamı ve kullanılan teknolojiyle Türkiye'de öncü bir uygulama olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Manisa'mızın dört bir yanını olası orman ve arazi yangınlarına karşı koruma altına alıyoruz. Kapsamı ve altyapısıyla Türkiye'de öncü bir örnek olan projemizde, Türkiye'de ilk kez kullanılan 360 derece hareket kabiliyetine sahip akıllı termal kameraları devreye aldık. Şu anda 50 farklı noktada aktif olarak çalışan ve sayılarını sürekli artırdığımız bu sistemle 17 ilçemizi 7 gün 24 saat kesintisiz izliyoruz. Geliştirdiğimiz özel yazılım sayesinde en küçük bir dumanı ya da sıcaklık artışını saniyeler içinde tespit ederek yangınlara hızla müdahale ediyoruz. Afetlere karşı dirençli, akıllı bir Manisa için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangınlarla mücadelede zamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Yangınlarda en önemli unsur, yangına mümkün olan en kısa sürede müdahale edebilmektir. Kurduğumuz bu sistem sayesinde kameralar 7 gün 24 saat kesintisiz izleme yaparak henüz yangın büyümeden tespit gerçekleştirebiliyor. Amacımız, teknolojiyi afet yönetiminde en etkin şekilde kullanarak can ve mal kayıplarını en aza indirmek' dedi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Programcısı Cüneyt Ertürk ise sistemin tamamen yerli yazılımla anlık analiz yaptığını belirterek, 'Manisa'yı korumak için artık gözümüz 17 ilçenin tamamında. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde kameralardan gelen görüntüler anlık olarak analiz ediliyor. En küçük bir duman ya da sıcaklık değişimi tespit edildiğinde sistem ilgili birimleri saniyeler içinde bilgilendiriyor. Böylece ekipler olay yerine çok daha hızlı yönlendirilebiliyor' diye konuştu.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Nurdan Özkan ise projenin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, 'İlimiz genelinde meydana gelebilecek olası orman ve arazi yangınlarını en erken aşamada tespit ederek müdahale süresini en aza indirebilmek amacıyla önemli bir teknolojik altyapı çalışmasını hayata geçiriyoruz. Afete dirençli bir Manisa oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.