Murgul Belediyespor, Artvin 1. Amatör Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. Son maçta Borçkaspor’u 1-0 yenen ekip, kupayı Murgul’a getirdi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin 1. Amatör Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Murgul Belediyespor oldu. Ligin son haftasında Artvin İskebe Şehir Stadı’nda Borçkaspor’u 1-0 mağlup eden Murgul ekibi, sezonu lider tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme hakkı kazandı.

Sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken takım, bu galibiyetle şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Arhavispor’un BAL’dan düşmesiyle boşalan Artvin kontenjanını değerlendiren Murgul Belediyespor, kentin yeni temsilcisi oldu. Şampiyonluk sonrası Murgul Belediyespor Kulübü Başkanı Ozan Arslan, “Bu başarı, Murgul halkının ortak eseridir. Taraftarlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Murgul, geçmişte üst liglerde yer almış bir futbol kültürüne sahip. BAL’a dönüşümüz gurur verici. Bu, yeni bir başlangıç; hedefimiz kalıcı başarılar ve Murgul futbolunu daha yukarılara taşımak” dedi.

ANTRENÖR BASA: “GURURLUYUZ”

Murgul Belediyespor Antrenörü Bahadır Basa, 2002’de Murgulspor’u 3. Lig’e taşıdığını hatırlatarak, “Yıllar sonra takımı yeniden BAL’a çıkarmak büyük bir onur. Zorlu bir sezon geçirdik, her maça final havasında çıktık. Oyuncularımız işten çıkıp antrenmanlara geldi, sakatlıklarına rağmen oynadı. Bu şampiyonluk onların alın teri. BAL’da kalıcı olmak, altyapıya yatırım yapmak ve gençlerimize fırsat sunmak istiyoruz” diye konuştu.