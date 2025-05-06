Konya Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Seyhun Efe Bükmen, Bursa’da düzenlenen Orhan Altan Komple Atlet Ligi Yarışması’nda U20 Genç Erkekler Kategorisinde şampiyon oldu.KONYA (İGFA) - Yozgat’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Grup Müsabakalarında da Büyükşehir altyapısından 14 sporcu madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden sporculardan hafta sonu düzenlenen iki ayrı atletizm organizasyonunda başarı üstüne başarı geldi.

Orhan Altan Komple Atlet Ligi Yarışması Bursa’da 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda U20 Genç Erkekler Kategorisi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Seyhun Efe Bükmen, üstün performansıyla şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Bir diğer gurur verici başarı ise Yozgat’tan geldi. Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Grup Müsabakalarında Büyükşehir altyapısından 14 sporcu madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, her geçen gün daha da güçlenen altyapısıyla Türkiye’nin en güçlü altyapılarından biri olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.