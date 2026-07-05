Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ovacık Mahallesinde Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ahmet Can'a ait arılıkta şenlik havasında Şile'nin Coğrafi İşaretli kestane balının hasat programı gerçekleştirildi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Program öncesi bilgilendirme konuşması yapan Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan; coğrafi işaretli iki ürününün olduğunu tekstilde Şile Bezi, gıdada Şile Kestane Balı olduğuna dikkat çekti.

Şile bölgesinde kayıtlı arıcıların yaklaşık 13 bin civarında kovanı var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 170 ton bal üretimi sağlandı bunun 72 tonu Kestane Balı, 93 tonu Çiçek Balı olarak değerlendirildi.

Ancak bu yıl ortalama 50-55 ton civarında kestane balı üretimi sağlanacağını bekliyoruz çiçek balındaysa 70 ile 75 ton üretim bekleniyor. Geçtiğimiz yıl son 10 yılın en verimli üretimini yaşadık ancak bu yıl veriminin düşük olacağını ancak Coğrafi İşaretli Kestane Balımızın kıymeti, değeri artacağına inanıyoruz şeklinde konuştu.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit ise kestane balının üretim ve sağım süreci hakkında bilgi alarak bal hasadını yerinde takip etti. Etkinlikte, coğrafi işaretli Şile kestane balının ilçemiz açısından taşıdığı önem dikkat çekerek, üretime emek veren arıcılarımıza ve organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür etti bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz yıla göre havaların kurak geçmesi nedeniyle beklendiği üzere daha az bal üretildiği gözlemlendiği vurgulandı. Hasat etkinliğine Şile Kaymakamı Sayın Mustafa ÇİT, Orman İşletme Müdürü Sayın Fuat Murat Mutlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Konuşkan, Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ahmet Can, Ovacık Mahalle Muhtarı Hüseyin Kurt İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve arıcılar katıldı.