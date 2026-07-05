Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akmeşe Mahallesi'nde trafik yükünü azaltmak için önemli bir yol çalışmasını tamamladı. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Menderes Caddesi'ne alternatif bir güzergâh oluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe gişelerinden çıkan kamyon ve tırlar, bugüne kadar doğrudan Menderes Caddesi'ni kullanarak mahalle merkezinden geçiyordu. Bu durum hem trafik yoğunluğunu artırıyor hem de güvenlik açısından risk oluşturuyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte sürücüler artık Nizamoğlu İsmail Caddesi'ni kullanabilecek. Böylece ağır tonajlı araçlar mahalle merkezinde yoğunluk oluşturmadan yollarına devam edebilecek.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar, toplam 2 bin 700 metre uzunluğundaki Nizamoğlu İsmail Caddesi'nde gerçekleştirildi. Yol, ağır tonajlı araç trafiğine dayanıklı hale getirilmek için baştan sona güçlendirildi. Üstyapı kapsamında 10 bin 500 ton plent miks temel serimi, yolun sağlam ve uzun ömürlü olması için de 6 bin 350 ton bitümlü temel ve 4 bin 700 ton binder asfalt serimi yapıldı.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Yapılan asfalt yenileme ve güçlendirme çalışmasıyla birlikte hem sürüş konforu artırıldı hem de yol güvenliği yükseltildi. Yeni güzergâh sayesinde ağır araçların oluşturduğu titreşim, gürültü ve yoğunluk mahalle merkezinden uzaklaştırılmış oldu. Akmeşe'de yapılan bu düzenleme hem bölge halkı hem de sürücüler için günlük ulaşımı daha kolay hale getirdi.