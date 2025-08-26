Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda siyasi ayrımlara karşı hizmette eşitlik vurgusu yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, “Siyaset, çocukların geleceğinden ve vatan millet selametinden önde tutulduğu için acımasız ayrımlar yaşanıyor. Biz Muratpaşa’da bu ayrımlara bakmaksızın hizmetimizi sürdürüyoruz” dedi.

Muratpaşa Muhtarlar Meclisi’nin yaz dönemi toplantısı, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de gerçekleştirildi. Başkan Uysal’ın başkanlığında yapılan toplantıya Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlar, görev yaptıkları mahallelerle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Başkan Uysal, sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşırken, birim müdürleri de notlarını alarak uygulanabilir adımlar için hazırlık yaptı.

Toplantıda Başkan Uysal, Türkiye’nin güncel sorunlarına dikkat çekerken “Memlekette siyaset, çocukların geleceğinden ve vatan millet selametinden önde tutulduğu için acımasız siyasi ayrımlar yaşanıyor” diye konuştu. Bu siyasi ayrımlara bakmaksızın tüm Muratpaşa’da rutin belediye hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Uysal şunları söyledi:

“Ülke şartlarının vahimliğinde bizim sorumluluğumuz yok. Olabilen imkanlar çerçevesinde hizmet akışımızı sürdürmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu süreci de dayanışma içinde hep beraber atlatacağız.”