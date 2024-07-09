Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna 4 TIR ve 2 çöp kamyonu daha eklenmesi için 89 milyon TL'lik yatırım yapılacağını açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Turizmin başkenti Antalya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Muratpaşa'da, her gün ortalama 492 ton atık toplanıyor. 55 mahalleden oluşan ilçeden 2023 yılında toplam 179 bin 428 ton atık toplandı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün 36 ayrı rotada 2 bin 320’si yer altında bulunan 10 bin 574 konteynerden atık topluyor. Toplanan atıklar, bir istasyonda TIR’lara yüklenerek Kızıllı’daki Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne naklediliyor.

Muratpaşa Belediyesi, bu nakil işlemlerinde kullanılmak üzere araç filosunu genişletiyor. Başkan Ümit Uysal, bu yatırımın 72 milyon TL'lik kısmının leasing yoluyla finanse edileceğini belirtirken, sözleşmenin TEB ile imzalandığını duyurdu. TEB Akdeniz Bölge Müdürü Engin Karabulut, imzalanan leasing sözleşmesinin ‘yeşil enerji ve sürdürülebilirlik paketi’ kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi ve “Belediyemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Uysal, yüksek enflasyon ve daralan alım gücünün yaşandığı bu dönemde, yeşile duyarlılık kapsamında ortaya çıkan bu imkanla filoda önemli bir yenilenme gerçekleştireceklerini ve sözleşmenin 3 yıl vadeli olduğunu belirtti.