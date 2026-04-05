Başarılı futbolcu ve sunucu Nevide Çiçek, geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor yönetimi ve oyuncularıyla bir araya geldi. Yeşil-siyahlı ekibin ev sahipliğinde gerçekleşen mücadeleyi tribünden takip eden Çiçek'e anlamlı bir sürpriz yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Üzerinde isminin yer aldığı 54 numaralı özel forma, tüm takımın imzasıyla birlikte maç atmosferinde takdim edildi.

Futbol camiasının yakından takip ettiği Çiçek'e gösterilen bu özel ilgi dikkat çekerken, anlamlı hediyeyi büyük bir mutlulukla karşılayan Çiçek, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nevide Çiçek, Sakaryaspor ailesine nazik davetleri ve bu anlamlı jestleri için teşekkür etti.