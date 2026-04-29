Ömür Gedik, Mili B imzalı yeni şarkısı 'Hiç Akıllanası Yok' ile yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. DMC etiketiyle yayınlanan şarkı, radyo ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni şarkısı hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullanan Ömür Gedik, aşk konusunda dikkat çeken bir yorum yaptı.

Ünlü isim, 'Döllenme sırasında yumurta bile kendisiyle uyumlu olan spermi seçerken insanların arıza sevgililere kapılıp gitmesini anlamıyorum. Bu şarkı aptal aşıklara artık akıllanmalarını söylüyor' diyerek sözleriyle gündem oluşturdu.

İddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Ömür Gedik, 'Hiç Akıllanası Yok'un bu yazın en çok konuşulan ve dinlenen şarkılarından biri olacağına inandığını söyledi.