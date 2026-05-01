'Soğuk Odalar, Yatsın Yanıma, Mendil, Unutamam Dedin, Yakarım İstanbul'u' gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden, yepyeni projesi 'Gülden'e Geldik' ile müzik dünyasında yine çok konuşulmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Toplam 11 bölümden oluşan 'Gülden'e Geldik' programında, Gülden'e her bölümde farklı bir konuk sanatçı eşlik ediyor. Program boyunca Gülden, 10 kişilik canlı orkestrası ile sahne alırken müzik, sohbet ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir atmosfer yaratıyor.

Her bölümde önce konuk sanatçının bir şarkısı Gülden ile birlikte canlı cover olarak düet şeklinde seslendiriliyor. Ardından Gülden'in bir şarkısı yine canlı performansla düet olarak izleyiciyle buluşuyor. Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Gülden'in o bölümün konuğu için özel olarak yazdığı ve ilk kez bu programda seslendirilecek yeni şarkının canlı düeti oluyor.

Şarkıların arasında ise yaklaşık 20 dakikalık eğlenceli sohbet, sosyal medyada viral olabilecek soru-cevaplar ve keyifli anlar yer alıyor.

Toplam 11 bölüm ve 11 farklı sanatçıyla hazırlanan projede, 35'i düet ve 2'si Gülden'in solo performansı olmak üzere toplam 37 şarkı bulunuyor.

Güncel Spotify verilerine göre aylık 3 milyon aktif dinleyiciye ulaşan Gülden'in YouTube kanalında ise son 28 günde 12 milyon görüntülenme bulunuyor. Gülden, yeni projesi 'Gülden'e Geldik' ile adından yine sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.