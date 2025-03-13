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Yıldırım Belediyesi, geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan Hadimü’l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi ziyarete açıldı.Türkiye’nin önde gelen mukaddes emanet koleksiyoncularından Erol Güzel’in özel koleksiyonuna ait eserlerin sergilendiği etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Barış Manço Kültür Merkezi Erguvan Salonu’nda izlenime sunulan sergi, 20 Mart tarihine kadar 14:00- 22:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında barış manço kültür merkezi’nde ‘kutsal emanetler sergisi’ açıldı. BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Hadimü’l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisi, Bursalı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.