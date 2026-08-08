Bornovalı muhtarlar, yoğun mahalle mesaisine Bornova Belediyesi'nin EVKA-3'teki Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen makarna yapım etkinliğiyle keyifli bir mola verdi. İstihdama da katkı sağlayan merkez, meslek odalarıyla iş garantili kursların yanı sıra her yaştan ilçe sakini için ücretsiz gastronomi eğitimleri sunmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Bornovalı muhtarlar, Bornova Belediyesi'nin EVKA-3 Mahallesi'ndeki Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen Makarna Yapım Atölyesi etkinliğinde bir araya geldi. Mahallelerindeki yoğun iş temposundan sıyrılan yerel yöneticiler, bu kez şef önlüklerini giyerek mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Uzman şefler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte muhtarlar sırasıyla kendi makarna hamurlarını hazırladı, incelikle kesti ve pişirdi. Birlikte üretmenin keyfini çıkaran muhtarlar, hem stres attı hem de mesleki dayanışmalarını güçlendirdi.

Başkan Eşki: 'Mutfak atölyemiz paylaşmanın ve öğrenmenin merkezi'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen bu tür etkinliklerin toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini belirtti. Yaşam boyu öğrenme ve sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Başkan Ömer Eşki, 'Muhtarlarımız Bornova'da bizim en yakın mesai arkadaşlarımız. Vatandaşlarımızın taleplerini çözmek için gece gündüz koşturan muhtarlarımızı bu kez keyifli bir atölyede ağırlamaktan mutluluk duyduk. EVKA-3'teki Mutfak Atölyemiz, sadece yemek yapılan bir yer değil; Bornovalıların sosyalleştiği, paylaştığı ve birlikte ürettiği dinamik bir merkez haline geldi.' diye konuştu.

Hem hobi, hem iş garantili meslek kursları

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, sadece günlük keyifli atölyeler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda istihdama da doğrudan katkı sağlıyor. İlgili meslek odalarıyla ortaklaşa yürütülen iş garantili meslek kursları sayesinde birçok Bornovalı iş hayatına kazandırılıyor.

Bunun yanı sıra çocuk-genç-yaşlı, kadın-erkek her yaştan Bornovalı için; geniş bir yelpazede ücretsiz pasta ve kurabiye yapımı, geleneksel reçel ve turşu yapımı atölyeleri, dünya mutfağı, makarna teknikleri ve barista gibi geniş bir yelpazede ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyor.