Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri denetim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik destekleriyle de örnek olmaya devam ediyor. Ekipler bu kez Belçika'dan geldiği öğrenilen yaşlı bir çiftin yardımına yetişti. Yolunu kaybeden çift, ekip otosuyla gidecekleri noktaya güvenli şekilde ulaştırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Kaymakamlığı önünde gidecekleri yeri bulmakta güçlük çeken yaşlı çift, çevrede görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı çiftin güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için harekete geçen ekipler, öncelikle gidecekleri adresi belirledi. Ardından gerekli yönlendirmeleri yapan zabıta personeli, samimi ve duyarlı yaklaşımıyla çifte destek oldu. Yaşlı çift ardından ekip otosuyla gideceklere yere güvenli şekilde ulaştırıldı.

ZABITA HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yalnızca denetim ve kontrol görevleriyle değil, yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında oluyor. Günün her saati sahada bulunan ekipler, yerli ve yabancı misafirlerden yaşlı ve engelli vatandaşlara kadar ihtiyaç duyan herkese rehberlik ederek güvenli ve huzurlu bir kent yaşamına katkı sunuyor.