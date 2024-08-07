Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Taekwondo İl Şampiyonası'nda, Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti. Büyükşehir sporcuları turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Taekwondo İl Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya il genelinden 100 sporcu katılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 sporcu ile şampiyonada yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden sporcular, turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Altın madalyalar, sporcuların üstün performansları ve kararlılıkları sayesinde elde edilirken, gümüş ve bronz madalyalar da takımların gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serdi.

Muğla Taekwondo İl Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcularından Burak Yılmaz ve Ece Kurucan altın, Ela Esila Toygar, Erhan Sarı gümüş, Helen Betül Aysan, Sare Akkuş, Buğlem Erkan ve Zeynep Durmaz bronz madalya kazandı.

KONYA’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONA’DA GÜMÜŞ MADALYA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 01-03 Ağustos 2024 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen “Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası”na da katıldı. Turnuvaya 20 ilden 47 spor kulübü ve 500’e yakın sporcu katılırken Büyükşehir Belediyesi 6 sporcu ile katılım sağladı.

Konya’da gerçekleştirilen “Çatalhöyük Antik Kent İllerarası Taekwondo Şampiyonası”nda Büyükşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Durmaz Yıldız kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

BAŞKAN ARAS’TAN SPORCULARA TEBRİK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turnuvalarda Muğla’yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcularını ve antrenörleri Naz Göktaş’ı kutlayarak spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi.