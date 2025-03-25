Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Antalya’da gerçekleştirilen turnuvadan birincilik ve üçüncülükle döndü.MUĞLA (İGFA) - 21-24 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) yarışlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları da mücadele etti.

Büyükşehir okçuları Hazal Burun,Ecesu Demircan ve Songül Lök’ten oluşan kadın takımı Büyük Kadınlar Kategorisi’nde birinci, Hazal Burun Emircan Haney’den oluşan takım ise Büyükler Karışık Takım Kategorisi’nde üçüncü oldu. Turnuvanın bireysel kategorisinde Büyükşehir okçuları Hazal Burun üçüncü, Emircan Haneyde dördüncü oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) yarışlarına Türkiye genelinden 84 spor kulübü ve 550 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 5 sporcu ile katıldığı yarışlarda, sporcular başarılı sonuçlar aldı. Büyükşehir sporcuları Muğla’ya bir birincilik bir de üçüncülükle döndü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’yı başarı ile temsil eden sporcuları ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen’i kutladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’da yetişen sporcuların elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdıklarını, sporcuya desteklerinin her platformda devam edeceğini söyledi.