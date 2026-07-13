Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun, Dünya Okçuluk Federasyonu Dünya Kupası Serisi'nde gösterdiği başarılı performansla Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

MUĞLA (İGFA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika, Çin, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası Serisi'nin dördüncü ve son ayağı İspanya'nın başkenti Madrid'de tamamlandı.

Sezon boyunca elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Hazal Burun, 130 sporcu arasından ilk 8'e girerek Dünya Kupası finallerine yükseldi.

HAZAL BURUN MEKSİKA'DA KÜRSÜ MÜCADELESİ VERECEK

Başarılı milli sporcu Hazal Burun, Dünya Kupası Serisi'nde topladığı puanlarla sezonun en başarılı sekiz sporcusu arasına adını yazdırdı. Hazal Burun, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde Meksika'nın Saltillo kentinde düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri'nde hem Türkiye'yi hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek.