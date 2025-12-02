Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'nın ulaşımını ve altyapısını güçlendirmek için 51 bin 600 metre uzunluğundaki yol ağında 300 milyon TL'lik yatırım başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeyol yatırımlarına planlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Datça'da toplam 51 bin 600 metre uzunluğundaki yol ağı için 300 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdi.

Yol yapım programı doğrultusunda ekipler ilk olarak Datça Çevre Yolu'nda yağmursuyu altyapısı imalatına başladı. Çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik hatta yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki birçok noktada kapsamlı yol çalışmaları da yürütüyor. Datça Merkez'de 15 bin metrelik muhtelif yollarda Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları, Kazım Yılmaz Caddesi'nde 4 bin 500 metre sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak'ta (543. Sokak) 500 metrelik yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı yapılıyor.

Reşadiye-Mesudiye yol ayrımında 8 bin metre zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları, Mesudiye-Palamutbüküyolunda 14 bin metrelik zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları, Yaka-Yazıköy Yolu'nda 5 bin metre zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmalarıyapılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Datça, hem yerel yaşamın hem de turizm hareketliliğinin yoğun olduğu, Muğla'nın en özel ilçelerinden biri. Gerek yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu gerekse ilçe genelinde devam eden ekonomik ve sosyal hareketlilik, ulaşım altyapısının güçlü ve nitelikli olmasını zorunlu kılıyor. Bu nedenle Datça'da yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca bir yenileme süreci değil; ilçenin geleceğini planlayan, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir yatırım programı niteliği taşıyor.

İl genelinde uygulamaya aldığımız yol yapım çalışmalarında, bugüne kadar 2 milyar 272 milyon 422 bin TL'lik yatırımla hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine erişmesini amaçlıyoruz. Amacımız, yalnızca mevcut yolları yenilemek değil; uzun yıllar dayanıklı, modern standartlara uygun ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren bir ulaşım altyapısı oluşturmak. Bu doğrultuda Datça'da olduğu gibi Muğla'mızın her noktasında çalışmalarımızı planlı, denetimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.