Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan büyük bir ekiple vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da vatandaşlar ve misafirlerin daha rahat bir yaz geçirmeleri için bir çok alanda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, önemli alanlardan biri olan vektörle mücadelede de çalışmalarını sıklaştırdı.

Alan çalışmaları, ilaçlama ve fiziki önlemler için ekipler sahada çalışmalarına devam ederken, bu çalışmalara destek olarak araç üstü soğuk sisleme uygulaması da hava şartlarının elverişli olduğu süre boyunca yaz sezonunda devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüzleri ısırmayı tercih eden, ısırdığı nokta daha belirgin olan ve büyük iz bırakan agresif bir tür olan Asya Kaplan Sineği (AedesAlbopictus) 2020 yılında Marmaris, Bodrum ve Göcek’te 74 noktada tespit edildi. Asya Kaplan Sineği 2021 yılından bugüne kadar Bodrum’dan Antalya’ya kadar tüm sahil kısmında bulunan ilçelerde çok yoğun olmak üzere il genelinde yayılım gösterdiği görüldü. Büyükşehir belediyesi ekipleri bu konuda çalışmalarını yaparken, vatandaşları da üremeleri azaltmak adına alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriyor.

İl genelinde gelen talep ve şikayetlerin çözümü için adrese yönelik alan taraması yapan Büyükşehir ekipleri tarafından sivrisinek üreme kaynaklarının en az yüzde 80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonları, meşrubat şişeleri, sulama sistemi kaynaklı biriken sular, süs havuzları, mezarlıklarda bırakılan sular vb yerler olduğu tespit edildi.

Sivrisinek ve özellikle Asya Kaplan Sineği ile mücadele konusunda; hayvanlara verilen su kaplarının haftada bir kere mutlaka yenilenmesi, saksı tabaklarında biriken suların dökülmesi, çevrede ağzı açık kap, şişeve kovalarda su biriktirilmemesi, klima biriktirme sularının sık sık dökülmesi, fosseptiklerin kapaklarını sivrisinek giriş çıkışını engelleyecek şekilde düzeltilmesi ve mezarlıklarda testi, kova gibi ağzı açık kaplarda su bırakılmaması gibi basit önlemlerin, mücadelede büyük önem arz ettiği belirtildi.