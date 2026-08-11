Ankara Büyükşehir Belediyesi; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye birimleri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek yeni süreçte Yerel Eşitlik Eylem Planı'ndaki öncelikli faaliyetler belirlenerek uygulamaya geçirilecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamında eşit fırsatlara erişimini güçlendirmeyi amaçlayan Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliğinde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen programın üçüncü fazında düzenlenen toplantıda belediye birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasını değerlendirdi.

'Kadın erkek eşitliği perspektifini belediyenin tüm birimlerine yaymayı hedefliyoruz' diye konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Yerel Eşitlik Uzmanı Hülya Barbaros, Kadın Dostu Kentler Programı'nın 2006 yılından bu yana uygulandığını, 2025 yılında ise üçüncü fazına geçildiğini belirtti. Hülya Barbaros, şunları söyledi:

'Programın üçüncü fazında yerel yönetimlerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye genelinde 25 il program kapsamında yer alıyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu illerden biri. Yaklaşık bir yıldır Ankara'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyede Yerel Eşitlik Birimi kuruldu, Belediye Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Yerel Eşitlik Konseyi de oluşturularak belediye içerisinde güçlü bir eşitlik mekanizması kurulacak.'

Sivil toplum kuruluşlarının programın en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Barbaros, kadın dostu bir kent oluşturabilmek için belediyenin tüm hizmetlerinde kadın-erkek eşitliği perspektifinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KURUM İÇİ KOORDİNASYON GÜÇLENİYOR

Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu ve Kadın Dostu Kentler Programı Ankara Proje Koordinatörü Fatma Erol ise program kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: 'Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında üst düzey yöneticilerle bir çalıştay düzenledik. Belediye birimleri arasında öz değerlendirme toplantıları düzenledik. Yine eşitlik masalarını bir araya getirerek çeşitli zoom üzerinden çevrimiçi toplantılar ve bir araya geldiğimiz yüz yüze toplantılar gerçekleştirdik. Bu da birimler arası koordinasyon kurmamızı kolaylaştırdı. Kadın dostu kentler programı Türkiye belediyeler birliği'nin de işbirliği ile yürütülen bir program.'