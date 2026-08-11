Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önünde kurulan mobil Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Kızılay yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Karakaya, Türk Kızılay'ın afetlerde ve sağlık sisteminin işleyişinde her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Karakaya, bir ünite kanın üç hayat kurtardığını belirterek, sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Karakaya, mobil kan aracında kan bağışında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Türk Kızılay'ı personelinin taleplerini de dinleyen Karakaya, çalışmalarında kolaylıklar ve başarı dileklerinde bulundu.