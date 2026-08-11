Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi'nde ulaşım güvenliğini artıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. 'Ömer Türkçakal Bulvarı Kiraz Dere Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İşi' kapsamında 157 metre uzunluğunda yeni köprü ile yaklaşık 4,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin ulaşım altyapısını her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in önemli ulaşım güzergâhlarından Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kapsamlı bir çalışma başlatıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Kiraz Dere üzerinde bulunan mevcut köprünün hem deprem güvenliği açısından yetersiz olması hem de düşük açıklığı nedeniyle yeni bir ulaşım projesi hazırladı. Buna göre Kiraz Dere üzerine 157 metre uzunluğunda 6 açıklıklı ve prefabrik öngermeli kirişli yeni bir köprü yapılacak. Çalışmalar yalnızca köprü yapımıyla sınırlı kalmayacak, yaklaşık 4,5 kilometrelik bağlantı yolu, elektrik altyapı imalatları, zemin iyileştirme çalışmaları ve diğer ulaşım altyapısı düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

TRAFİK KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Çalışmalar sırasında kent yaşamının ve trafik akışının olumsuz etkilenmemesi öncelikler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda yeni köprü, mevcut köprünün yanında inşa edilecek. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki ulaşım, yapım süresince mevcut köprü üzerinden kesintisiz şekilde sürdürülecek. Yeni köprünün hizmete alınmasının ardından trafik yeni güzergâha aktarılacak.

Yeni köprünün tamamlanmasının ardından mevcut köprünün bulunduğu alan, yan yol düzenlemeleri ve sahil kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik olarak değerlendirilecek. Böylelikle proje, ulaşım güvenliğinin yanı sıra bölgenin kent yaşamıyla bütünleşmesine de katkı sağlayacak.