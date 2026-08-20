Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Yatağan ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan yatırımları yerinde inceledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sosyal belediyecilik hizmetlerinden ulaşıma kadar birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da Milas ve Yatağan ilçelerinde devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları kendisine eşlik eden daire başkanları ile yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

MİLAS'A 120 KAPASİTELİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE KISA MOLA MERKEZİ

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz'ın Milas programındaki ilk duraklarından biri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 120 kapasiteli Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi proje alanı oldu. Proje alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, hayata geçirilecek merkezin Milas'a kazandıracağı sosyal hizmetler ve çalışmaların planlanan süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

109 MİLYON TL'LİK YOL YATIRIMINI İNCELEDİ

Tayfun Yılmaz daha sonra Milas genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yatırımlarını yerinde inceledi. Çaltılık-Çöplük, Damlıboğaz, Yaşyer, Ekinambarı, Akyol ve Sarıçay-İçme hatlarında gerçekleştirilen sıcak asfalt ve yol çalışmalarını inceledi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Saha incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Milas bölgesinde tamamlanan, devam eden ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan Büyükşehir Belediyesi yatırımları hakkında bilgi verdi. Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Yılmaz, çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.