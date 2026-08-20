Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda geçen yıl başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl da sürdüğünü açıkladı. Anıtsal heykeller nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirilirken, çatlaklar özel harçlarla dolduruluyor.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı'ndaki tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda geçen yıl başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları, belirlenen yol haritası doğrultusunda bu yıl da sürdürülüyor.

Kapsamlı koruma çalışmaları kapsamında Nemrut'un anıtsal heykelleri nanoteknolojik çözeltilerle güçlendiriliyor. Eserlerde tespit edilen çatlaklar ise taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı özel harçlarla dolduruluyor.

Çalışmaların, eserlerin özgün görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan yürütüldüğü belirtildi. Böylece tarihi yapıların zorlu iklim koşullarına karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İLK ETAP 5 YIL SÜRECEK

Çalışmalar, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, projenin ilk etabının 5 yıl sürmesinin planladığını belirterek, çalışmalarla insanlığın ortak mirası olan Nemrut'un özgünlüğünün korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını kaydetti. Bakan Ersoy, projede görev alan uzman ve ekip çalışanlarına teşekkür etti.