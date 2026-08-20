Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun hekimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Meriç'in ailesi, enfeksiyon riskine karşı bu aşamada hastane ziyaretlerinin yapılmamasını istedi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Meriç'in tedavisinin hastanede devam ettiği ve sağlık durumunun hekimlerin yakın takibinde olduğu belirtildi. Tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla, hekimlerin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesi istendi.

Açıklamada, Meriç'in sağlık durumunu soran, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ve destek mesajları gönderen vatandaşlara, siyasi parti temsilcilerine ve kamu görevlilerine teşekkür edildi.

Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ise doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.