Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ve Hendek'in içme suyu altyapısını güçlendirecek 1 milyar TL'lik proje kapsamında Akyazı'da 100 kilometrelik içme suyu hattının temelinin 21 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin içme suyu geleceğini güvence altına almak ve altyapıyı uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir yapıya kavuşturmak amacıyla tarihi yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Akyazı ve Hendek'te hayata geçirilecek 1 milyar liralık tarihi yatırımla iki ilçenin içme suyu altyapısında kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilecek.

Akyazı'nın 9 mahallesini kapsayan proje kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan 100 kilometrelik içme suyu hattı etaplar halinde yenilenecek.

Fatih, Cumhuriyet, Konuralp, Ömercikler, Gazi Süleyman Paşa, İnönü, Yunus Emre, Hastane ve Yeni Mahallerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla su kayıpları azaltılacak ve basınç yetersizliğinden kaynaklanan kesintilerin önüne geçilecek.

Başkan Alemdar, 'Akyazı ve Hendek'in içme suyu altyapısını güçlendirmek için başlattığımız 1 milyar liralık proje kapsamında, Akyazı'da 9 mahalleye hizmet veren 100 kilometrelik içme suyu hattını baştan sona yeniliyoruz. Bu kapsamda Akyazı'daki çalışmalarımızın temelini 21 Ağustos Cuma günü atacağız. Böylece su kayıplarını minimum seviyeye düşürecek, hemşerilerimize daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunacağız. Tüm hemşerilerimizi, saat 14.00'te Ada Caddesi'nde düzenleyeceğimiz temel atma programına davet ediyorum. İlçemize, şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.