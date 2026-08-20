Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ulaşım desteği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi müracaatları başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmek için birçok eğitim desteği sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılını kapsayan ulaşım desteği başvurularını açtı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü proje, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ortaokul, lise ve çıraklık eğitim öğrencileri (MESEM) ile 2026 yılında lise ve dengi devlet okullarından mezun olup da herhangi bir yükseköğretime yerleşmeyen ve dershaneye gittiğini belgeleyen gençleri kapsıyor.



AYLIK 44 BİNİŞLİK OTOBÜS KARTI



Öğrencilere bir eğitim yılı boyunca aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı sunan desteğe başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki 'Başvurular' sekmesi üzerinden veya https://apps.denizli.bel.tr/ulasimdestegibasvuru/ adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Geçtiğimiz dönem (2025-2026 eğitim öğretim yılı) ulaşım desteğinden yararlanan öğrencilerin yeni dönem başvurularının komisyon tarafından onaylanması halinde, bir önceki dönemde taraflarına teslim edilen otobüs kartlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Kartı bulunmayan veya kaybeden öğrencilerin ise kart ücretlerini ödeyerek yeni kart temin etmeleri gerektiği ifade edildi.