Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi dolayısıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevini 2019 yılından bu yana sürdüren Dr. Gürsel Bedir, görevini Uzm. Dr. Mehmet Meral'e devretti.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum sağlık yönetiminde yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Erzurum İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilen Uzm. Dr. Mehmet Meral için Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Törende Dr. Gürsel Bedir, İl Sağlık Müdürlüğü görevini Uzm. Dr. Mehmet Meral'e devrederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Görev süresi boyunca Erzurum'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sağlık yatırımlarının hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda emeği bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bedir, Erzurum'a hizmet etmenin kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde uzun süredir çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Meral ise sağlık teşkilatını ve kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından tanıyan bir isim olarak yeni görevine başladı.

Meral, yeni dönemde vatandaş odaklı sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, mevcut hizmet kalitesinin daha ileriye taşınması ve Erzurum'un sağlık alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi için sağlık teşkilatının tüm birimleriyle koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Görevi devraldığı Dr. Gürsel Bedir'e bugüne kadar Erzurum sağlık camiasına sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür eden Meral, devraldığı hizmet bayrağını ekip ruhu ve ortak çalışma anlayışıyla daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

2019 yılından bu yana Erzurum İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Gürsel Bedir'in ardından göreve başlayan Uzm. Dr. Mehmet Meral'in, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı döneminde edindiği idari tecrübesiyle Erzurum'daki sağlık yatırımları, hastane hizmetleri, koruyucu sağlık çalışmaları ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor.