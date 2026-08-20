Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların yalnızca yapıların yeniden inşasından ibaret olmadığını belirterek, altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından gençlik ve spora, sanayiden turizm ve gastronomiye kadar Malatya'nın geleceğini şekillendiren kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'ASKON Günleri' programına katıldı.

ASKON Malatya İl Başkanı Aydın Apak, söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, 'ASKON Günleri' programının ilkini, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in katılımıyla gerçekleştirildiklerini ifade etti.

Apak, ASKON'un vizyonu, misyonu ve kuruluş amacının iş dünyasının gelişimine katkı sunmak ve ortak akıl etrafında istişare kültürünü güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, Malatya'da gerçekleştirilecek buluşmaların şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

'GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ'

Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında devlet tarafından sağlanan kaynakların önemine vurgu yapan Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin sürecin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Başkan Er, 'Kaynak sağlandı, biz de bunu etkin ve verimli şekilde kullandık' dedi.

'ALTYAPIYA 35 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPIYORUZ'

Altyapı çalışmalarının kent açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Er, içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesi için 35 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Bu yatırımın 20 milyar liralık bölümünün TOKİ marifetiyle, 15 milyar liralık bölümünün ise belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Er, kent genelinde altyapının önemli bir bölümünün yenilendiğini söyledi. Başkan Sami Er, altyapı yatırımlarının görünmeyen ancak Malatya'nın geleceği açısından hayati önem taşıyan çalışmalar olduğunu kaydetti.

'ATIK SUYU ARITIP TARIMDA KULLANACAĞIZ'

Atık su arıtma yatırımlarına da değinen Başkan Er, Duranlar bölgesinde hizmete alınan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirtti.

Malatya genelinde atık suların arıtılması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Er, sanayi bölgesinin arıtma sürecinin de yakından takip edildiğini söyledi. Kentte farklı noktalarda paket arıtma tesislerinin de bulunduğunu belirten Başkan Er, 'Hiçbir şey Malatya'da arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek. Suyumuzu koruyacağız, arıtacağız ve mümkün olduğunca yeniden değerlendireceğiz' diye konuştu.

MALATYA'NIN SU VE ULAŞIM ALTYAPISINDA YENİ DÖNEM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin altyapı ve ulaşım yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, özellikle deprem riski karşısında içme suyu güvenliğini artıracak alternatif su projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Başkan Er, Malatya'nın alternatif içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Fırat Havzası'ndan saniyede 2 bin litre su getirilmesi için finansman sağlandığını ifade ederek, projenin yaklaşık 3,5 milyar liralık hibe desteğiyle gerçekleştirileceğini, suyun İnderesi'nde kurulacak arıtma tesisiyle işlenerek şebekeye verileceğini aktardı.

'MALATYA'DA ULAŞIM SORUNU YAŞANMAYACAK'

Malatya'nın ulaşım altyapısında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Er, Kuzey Kuşak ve Güney Kuşak yollarının ilk etaplarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarının ise başladığını açıkladı.

Güney Kuşak Yolu'nun Çöşnük'ten başlayarak Akoğuz Kışlası güzergâhından üniversite arkasına ulaşacak ikinci etabında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu'nda da ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Viyadük projesi için de 3,5 milyar liralık finansman sağlandığını açıklayan Başkan Sami Er, viyadük projesinin tamamlanmasının ardından ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını anlattı.

İKİZCE GÜZERGÂHINA DÖRT ŞERİTLİ YENİ YOL

Ulaşım yatırımlarının yalnızca mevcut yolların tamamlanmasıyla sınırlı olmadığını kaydeden Başkan Er, İkizce bölgesinde yeni bir ulaşım aksının oluşturulduğunu açıkladı. İkizce'deki kavşaktan başlayarak dört şeritli yeni bir yol inşa edildiğini aktaran Başkan Er, güzergâhın Adıyaman yolu ile birleşeceğini ve Güney Kuşak Yolu'nun devamı niteliğinde olacağını söyledi.

'Malatya'nın ulaşımını bütüncül şekilde ele alıyoruz. Kuzey ve Güney Kuşak yolları, yeni bağlantı yolları, viyadükler ve raylı sistemle birlikte kentin ulaşım altyapısını geleceğe hazırlıyoruz' diyen Başkan Er, hedeflerinin Malatya'da ulaşım sıkıntısını kalıcı şekilde çözmek olduğunu kaydetti.

'CADDELERİMİZİ GENİŞLETTİK'

Malatya'nın daha geniş, düzenli ve modern bir şehir haline getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Er, Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki ana arterlerde yürütülen çalışmaların bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirildiğini aktardı.

'KERNEK PARKI 35 DÖNÜME ÇIKARILDI'

Malatya'nın önemli yeşil alanlarından Kernek Parkı'nda da kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Başkan Er, yaklaşık 8-10 dönümlük alanın yapılan kamulaştırma ve düzenlemelerle 35 dönüme çıkarıldığını açıkladı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS PROJESİ

Toplu ulaşım konusunda da önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını açıklayan Başkan Sami Er, kente100 elektrikli otobüs kazandırmayı planladıklarını söyledi. Elektrikli otobüslerin kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacağını ifade eden Başkan Er, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

'MALATYA'YI SPOR VE KÜTÜPHANELER ŞEHRİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik ve spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Er, kent genelinde 18 sportif tesis ve çeşitli spor gelişim merkezlerinin hayata geçirildiğine dikkati çekti. Başkan Er, 'Malatya'yı spor ve kütüphaneler şehri haline getirmek istiyoruz. Gençlerimizin eğitimine, sporuna ve sosyal hayatına katkı sağlayacak mekânları artıracağız' diye konuştu.

'MÜZE-KAFELER GENÇLERLE BULUŞACAK'

Kentteki kültürel mekânların daha aktif kullanılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bazı alanların yeniden düzenlendiğini belirtti. Kent Müzesi'nin uzun süredir yeterli ziyaretçi çekmediğini ifade eden Başkan Er, burada müze-kafe konseptinin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Sami Er, yaklaşık 4 milyar liralık yatırım kapsamında hayata geçirilen spor ve sosyal projelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin de kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Malatya'nın şehirleşme açısından önemli bir değişim yaşadığını vurgulayan Başkan Er, kentin artık tek merkezli bir yapıdan çıkarak farklı ticaret ve yaşam merkezlerine kavuştuğunu ifade etti. Yeni bölgelerde hastane, arıtma tesisi, su altyapısı ve ticari alanların birlikte planlandığını belirten Başkan Er, bu bölgelerin zamanla kendi nüfusunu ve ticari hareketliliğini oluşturacağını söyledi.

'TURİZM VE GASTRONOMİNİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Malatya'nın turizm potansiyeline de dikkati çeken Başkan Er, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yeterince tanıtılamadığını söyledi. Özellikle 7 bin yıllık geçmişi bulunan Arslantepe'nin dünya çapında daha güçlü şekilde tanıtılması gerektiğini belirten Başkan Sami Er, Malatya'nın yalnızca depremle anılan bir şehir olmaktan çıkarılarak turizm destinasyonu haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Er, 'Gizli bir hazine' niteliğinde olduğunu ve kentin gastronomi değerlerini turizmle birleştirerek kapsamlı bir destinasyon oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.