Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Milas Belediyesi üreticilere fidan desteği sağlıyor. MUĞLA (İGFA) - Tarımın güçlenmesi ve artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin yanında olan Milas Belediyesi talepte bulunan ve uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli zeytin, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı desteğinde bulunacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Toplamda 9 farklı ürünün desteklemesinin yapılacağı projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 11-18 Şubat tarihlerinde Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapacak.

Başvuru yapacak vatandaşlardan Kimlik Fotokopisi, ÇKS Belgesi veya Ziraat Odası Kayıt Belgesi istenirken, arazinin kendisine ait olup en az 1 en fazla 5 dekar destekleme yapılacağı belirtiliyor.