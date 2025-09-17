Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan, Yeşilyurt ve Bayır Kadın Yaşam Merkezleri’nde eğitim gören kursiyerleri, Kızıldağ Mesire Alanı’nda düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya getirdi. Kadınların sosyalleşmesi, dayanışması ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen etkinlik, 50’den fazla kursiyerin katılımıyla gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezleri projesi ile kadınların kendilerini geliştirebilecekleri, bilgi ve becerilerini artırabilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezleri projesi kapsamında eğitim gören kursiyerleri, Kızıldağ Mesire Alanı’nda düzenlenen piknik etkinliğinde buluşturdu.

Yatağan, Yeşilyurt ve Bayır Kadın Yaşam Merkezlerinden pikniğe katılan kadınlar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirerek hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Etkinlik kursiyerler arasında sosyal uyumu güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve motivasyonu desteklemek amacıyla düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kadın Yaşam Merkezleri, kadınların kendilerini geliştirdiği, sosyalleştiği ve ailelerine katkı sağladığı değerli alanlar. Bu etkinlikler dayanışmayı pekiştiriyor. Kadınların güçlenmesini ve toplumsal hayatta aktif rol almasını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.