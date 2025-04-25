Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’deki üreticilere gübre desteği sağlayarak 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin yeniden toparlanmasına katkı sundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında yaşanan ve özellikle narenciye üretiminde ciddi zarara yol açan zirai don olayının ardından, üreticilere yönelik bitki besleme ürünü desteği sağladı. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye üretiminin yoğun olarak yapıldığı alanlarda hayata geçirilen destek programı kapsamında, üreticilerin don kaynaklı kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

ZİRAİ DON SONRASI 701 ÜRETİCİYE DESTEK: 10 BİN 515 DEKARLIK NARENCİYE BAHÇESİ İÇİN ACİL MÜDAHALE

Zirai donun etkilerini en aza indirmek amacıyla Köyceğiz’in Beyobası, Hamitköy, Köyceğiz merkez, Döğüşbelen, Zaferler ve Toparlar mahalleleri ile Dalaman ve Ortaca ilçelerinde toplam 8 noktada “Zirai Don Öncesi ve Sonrası Tarımsal Tedbirler” konulu bilgilendirme eğitimleri düzenlendi. Eğitimlere katılan üreticilere, içerisinde üç farklı işlevde gübre bulunan acil durum bitki besleme ürünü kiti dağıtıldı.

Dağıtılan bitki besleme kitleri; çinko, bakır ve molibden içeriğiyle bitkilerde meydana gelen don zararını onarmaya yardımcı olurken, çiçeklenme sürecini destekliyor. Azot, organik madde ve deniz yosunu içeren karışımlarla ise yeniden yapraklanma ve bitki gelişiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen destek çalışmaları kapsamında Köyceğiz’de 578, Ortaca’da 64 ve Dalaman’da 59 olmak üzere toplam 701 narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü dağıtıldı. Böylece zirai dondan etkilenen toplam 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisine katkı sağlandı.