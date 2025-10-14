Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden Kedi-Köpek MamasıÜretim Tesisi ile bugüne kadar yaklaşık 42 ton mama üretti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden Kedi-Köpek MamasıÜretim Tesisi ile bugüne kadar yaklaşık 42 ton mama üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme onay belgesiyle faaliyet gösteren Kedi-Köpek MamasıÜretim Tesisi, sokak hayvanları ve hayvan bakımevlerinde bulunan can dostların sağlıklı beslenmesi için mama üretimini sürdürüyor. Kedi-Köpek MamasıÜretim Tesisi bugüne kadar yaklaşık 12 milyon TL değerinde42 ton mama üreterek sokak hayvanları ve hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

CAN DOSTLAR İÇİN MAMA ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Üretilen mamalar sadece Muğla'daki hayvan bakımevlerinde değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de gönderiliyor. Tesis görevlileri Türkiye genelindeki birçok belediye ve özel idareye de formülasyon ve proses anlamında danışmanlık yapıyor.Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm sunan tesis, Türkiye'de kurulan ilk tesislerden biri olmasının yanı sıra ruhsat almayı başaran ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

ZİRAAT MÜHENDİSİ UYSAL: 'BUGÜNE KADAR 42 TON MAMA ÜRETİLDİ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Uğur Uysal, 'Tesisimize gelen balık, tavuk gibi gıda ürünlerinden kompost teknolojisi kullanarak mama üretiyoruz. Elde ettiğimiz mamaları başta Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan bakımevi olmak üzere 13 ilçemize ücretsiz ulaştırıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın destekleriyle bugüne kadar 42 tonmama ürettik. Bu konuda Türkiye'de ruhsat alan ilk belediyelerden birisiyiz, birçok belediyeye danışmanlık yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların yaşam hakkını korumak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, Muğla'nın her köşesindeki can dostlar için mama üretimini kesintisiz sürdürecek, örnek projelerle bu alandaki öncülüğümüzü devam ettireceklerini söyledi.