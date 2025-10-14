Konya Büyükşehir Belediyesi, şehri etkileyen kuraklığa karşı yeşil alanlarda su tasarrufu sağlamak için önemli bir peyzaj düzenlemesine imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de kuraklıktan en çok etkilenen şehirlerin başında Konya'nın geldiğini belirterek, şehrin su sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ama tasarrufa da büyük önem verdiklerini söyledi.

Belediyeye ait yeşil alanlarda kullanılan sudan tasarruf etmek için şehrin en önemli arterlerinden olan İstanbul Yolu'nda 'kurakçıl peyzaj' düzenlemesi yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Elmalı Caddesi ile Fırat Caddesi arasındaki refüjün 2.100 metrelik kısmında yaptığımız kurakçıl peyzaj düzenlemesiyle su ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Düzenleme bir taraftan da şehir estetiğine katkı sunacak şekilde hayata geçirildi. Geleneksel yeşil alan sulama modelleri yerine bölgeye uygun, kuraklığa dayanıklı az su isteyen bitki türleri ile dere çakılı , ponza taşı ve sentetik çim kullanılarak örnek bir peyzaj çalışması yaptık' ifadelerini kullandı.

Günlük yaşamın her alanında su tasarrufunun hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, tüm Konyalıların tasarrufa devam etmelerini istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kurakçıl peyzaj düzenlemesinde; taflan, biberiye, mavi çim, lavantin, lavanta, kekik, ateş dikeni, berberis gibi kuraklığa dayanıklı bitki türleri kullanıldı.