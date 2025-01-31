Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Hacıbayramlar Mahallesi’nde yağışlar sonrası çökmeler yaşanan köprüde vatandaşların talebi üzerine bakım onarım çalışmalarını hızla hayata geçirerek güvenli ulaşımı sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.Yatağan ilçesine bağlıHacıbayramlar Mahallesi muhtarının talebi doğrultusunda yağışlar sonrası meydana gelen köprügirişindeki çökmelere anında müdahale edilerek yol ve köprüde güvenlik sağlandı.

Ekipler, güvenli ulaşımın sağlanması için incelemelerin ardından köprüde bakım ve onarım çalışmalarına kısa sürede başladı.Büyükşehir Belediyesiekipleri çökme yaşanan alanda taş tahkimat ve duvar işlemleri yaparak halkın ve trafiğin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.Hacıbayramlar Mahallesi’nde bulunan 25 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki köprü mahalleyi ilçe merkezine bağlıyor.

Muhtar İlhan Genek: “Biz İstedik Başkan Aras Çözdü”

Yatağan Hacıbayramlar Mahalle Muhtarı İlhan Genek, “Vatandaşlarımız köprü girişinde çökmeler olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyemizi arayarak köprü kenarlarında çökmeler yaşandığını ve müdahale edilmesini talep ettim. Büyükşehir ekiplerimiz hemen gelerek inceleme yaptılar ve ardından köprüde çalışmalara başladılar. Yol trafiğe açılırken ekipler köprüde çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve ekiplere çalışmaları için çok teşekkür ederim.” dedi.

Şantiye Şefi Mehmet Göktaş: “Yolun Tekrar Trafiğe Açılmasını Sağladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yatağan Şantiye Şefi Mehmet Göktaş, “Hacıbayramlar Mahalle Muhtarımız yoğun yağışlar nedeniyle köprünün girişinde çökmelerin meydana geldiğini ve yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın direktifleriyle ile Büyükşehir ekiplerimiz hemen olay yerine geldi ve incelemelerde bulundu. Teknik çalışmalarımız devam ediyor. Çöken malzemenin nakliyatını yaptık. Ardından taş tahkimat yaparak yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladık. Birkaç yıldır yağmur suları nedeniyle derenin yükselmesinden dolayı yaşanan sorunun kalıcıçözümü için ilgili kurumla yazışmalarımız sürüyor. Gerekli yazışmaların ardından dere ıslahı, istinat duvarı çalışmalarımızı tamamlayacağız.”ifadelerini kullandı.

Başkan Aras; “Muğla’ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunu biliyoruz

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da alt ve üstyapı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun yağmurlar sonrası yollarda yaşanan sıkıntılara da ekiplerin anında müdahale ederek vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesini sağladığını belirtti.

BaşkanAras, “Eşsiz güzellikleri ile Muğlamız geniş bir coğrafyaya sahip. Kıyıdan kırsala sorumluluk alanımızdaki yollarda vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı için yollarımıza büyük bir bütçe ayırdık.

Muğlamızda yaşayan, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimize devam ediyoruz. Fethiye Ölüdeniz yollarında 328 Milyonluk yatırımı başlattık. Önümüzdeki günlerde diğeri ilçelerimizdeki projelerimizi hayata geçireceğiz. Muğla’ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunu biliyoruz.” dedi.