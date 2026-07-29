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Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, güvenilir bilgi akışının desteklenmesi ve yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlanmasına yönelik hedef ve önerilere yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şûranın Türkiye'nin iletişim vizyonuna katkı sunacağını belirterek, ortaya çıkan sonuçların iletişim politikalarının geliştirilmesinde yol gösterici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlığımız tarafından 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası'nın Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı. pic.twitter.com/S91DT0aD8Y

İletişim alanındaki mevcut gelişmelerin, gelecek dönem hedeflerinin ve sektörün ihtiyaçlarının ele alındığı şûrada; stratejik iletişim, dijital dönüşüm, dezenformasyonla mücadele, medya ekosistemi ve kamu iletişiminin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şûrası'nın Sonuç Bildirgesi açıklandı.

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