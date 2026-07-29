Kaçak yapılaşmayla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri 122 hektarlık 'Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanı içinde yer alan ve imar mevzuatına aykırılıkların tespit edildiği yapının yıkımını tamamladı. İki günlük yoğun mesai kapsamında 14 kamyonluk eşyanın çıkarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen mücadele kapsamında Gaziemir'de yoğun bir mesai harcandı. Dirençli ve planlı bir kent için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 122 hektarlık 'Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanı içinde yer alan ve imar mevzuatına aykırı olarak ruhsatsız şekilde inşası devam eden yapı için harekete geçti. Şikayetler, incelemeler, hukuki süreç ve ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde sürdürülen yıkım faaliyetleri kapsamında Gaziemir'de de gerekli işlem adımları uygulandı. Bu doğrultuda; Aktepe Mahallesi 116/3 Sokak ve 91 ada 99 parselde yer alan kaçak yapıya yönelik yıkım gerçekleşti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜN BİRİMLERİYLE SAHADA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordine ettiği yıkım işleminde Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Birinci Hukuk Müşavirliği yetkilileri yer aldı.

NELER YAŞANDI?

Yıkıma gelinen süreçte; söz konusu ruhsatsız kaçak yapı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Gaziemir Belediye Başkanlığı'nca yerinde tespit yapılarak 2025 yılında yapı tatil zaptı düzenlendi. Gaziemir Belediyesi encümen kararı ile para cezası verilen ruhsatsız yapıda mühürleme tarihinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen aykırılıklar giderilmediği ve yapıma devam edildiği için yıkım kararı alındı. Ayrıca 26 Aralık 2025 tarihinde Gaziemir Belediyesi ile birlikte yıkım için alana gidildiğinde işleme başlanmadan aynı gün içinde yapı sahibi tarafından mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bu nedenle yıkım gerçekleştirilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince süreç içerisinde sahada yapılan tespitlerde yapıda inşaat çalışmasına devam edildiği anlaşıldı ve gerekli yasal kontrollerin yapılarak işlem tesis edilmesi, inşaatın bir an önce durdurulması Gaziemir Belediyesi'nden talep edildi.

İLK GÜN 14 SAATLİK MESAİ HARCANDI, 14 KAMYON EŞYA ÇIKARILDI

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesi sonrasında Gaziemir Belediyesi'nin de desteğiyle yıkım işlemi başladı. İzinsiz yapının elektrik ve su bağlantısı kesildi, kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yıkımın yapılabilmesi için gerekli her türlü iş, işlem, tedbir, tahliye ve koordinasyon sağlandı. İmar planına göre hiçbir zaman ruhsatlı bir yapı yapılamayacak parseldeki kaçak yapının yıkımı için yaklaşık 14 saatlik mesai harcandı. İmar planı kararı olmayan parselde yapılan kaçak yapının kentsel dönüşüm alan sınırı içinde kalması nedeniyle yıkımı için yapıda yer alan eşyalar tahliye edildi. Verilen hukuki süre dolmasına rağmen yapının boşaltılmadığı tespit edilerek binada yer alan ve yapı sahibince depolanmış vaziyetteki satışa hazır ve imalat için gerekli malzemeler 14 kamyon ile güvenli bir alana taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıklarının görevlileri tüm gün boyunca taşıma işlemini gerçekleştirdi. İki iş makinası yıkım işlemine fiilen başladı. Yargı kararına rağmen imar mevzuatına aykırı şekilde yapımına devam edilen bina alanda güvenlik önlemleri alınarak ve çevre sağlığı gözetilerek yıkıldı. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan yapılardaki eklenti ve aykırılıklara yönelik yaptırımlara aralıksız devam edileceği bildirildi. Diğer taraftan 'Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında imar planı çalışmaları ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam eden bölgede imar planı onayı sonrası ruhsatlı yapılaşmalarla alanın hızlıca dönüşmesinin hedeflendiği aktarıldı.