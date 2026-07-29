Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Aydın'ın Nazilli ilçelerindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, Muğla ve Balıkesir'deki dört farklı noktada ise söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik hava ve kara ekiplerinin yoğun mücadelesinin aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman teşkilatı personeli ile hava ve kara araçlarının koordineli çalışması sonucu Antalya'nın Kaş ilçesi ile Aydın'ın Nazilli ilçesindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, söz konusu yangınların tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kumluca, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınlarına müdahalenin de devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın bölgelerinde hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde görev yaptığını vurgulayarak, orman kahramanlarının alevleri kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

???? ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR



Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda;



???? Antalya / Kaş ve

???? Aydın / Nazilli yangınlarının ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor.



????: pic.twitter.com/kZQa6Ryp7a — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2026