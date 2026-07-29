İsviçre'de içinde yasal sınırın üzerinde bor çıkan Kızılay maden suyunun satışının yasaklandığını, marketlerde raflardan toplatıldığı açıklandı.

İSVİÇRE (İGFA) - İsviçre'de gıda güvenliği birimleri tarafından yapılan inceleme ve laboratuvar sonuçları sonucunda Kızılay maden suyunda yasal sınırın üzerinde bor tespit edildi.

İsviçreli yetkililer, Kızılay maden suyunun ülke genelinde satışının yasaklandığı, marketlerde de raflardan toplatıldığı bildirildi.

Türkiye'de satışı devam eden Kızılay maden suyu ile ilgili sağlık riskinin taşıyıp taşımadığı, ilgili bakanlıkların bu konuda açıklama yapıp yapmayacağı kamuoyunun da gündemine düştü.

İşviçreli yetkililerin, Kızılay maden suyundaki aşırı bor maddesi nedeniyle insanların sağlığını tehlikeye sokacağı yönünde karar verdi.