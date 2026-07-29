Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat'ta Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın bölgeye gerçekleştirdiği önemli yatırımlarından biri olan Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 4. Reaktör Yapımı ve Bağlantılı Altyapı İşleri ile Manavgat Şelale ve Ulukapı Su Üretim Tesisleri Entegrasyon Projesi'ni inceledi. Başkan Vekili Özdemir, Manavgat'ın artan ihtiyaçlarına güçlü altyapı yatırımlarıyla cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangının 5. yılında ilçeyi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat ziyareti kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın bölgeye gerçekleştirdiği önemli yatırımlarından biri olan Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 4. Reaktör Yapımı ve Bağlantılı Altyapı İşleri projesini inceledi. Büşra Özdemir'e Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlar eşlik etti.

GELECEĞİ PLANLAYAN YATIRIMLAR

Manavgat'ın, Antalya'nın en hızlı büyüyen ve özellikle yaz aylarında nüfusu önemli ölçüde artan ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Özdemir, 'Bu büyümeyi bugünden planlayarak altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Manavgat Atıksu Arıtma Tesisinde 4. reaktör yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 283 milyon 662 bin liralık bu yatırımımızda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı. Bu yatırım tamamlandığında tesisimizin günlük arıtma kapasitesi 75 bin metreküpten 100 bin metreküpe çıkacak. Yaklaşık yüzde 33'lük kapasite artışı sayesinde hem mevcut ihtiyacı karşılayacak hem de Manavgat'ın gelecekteki nüfus artışına güçlü bir altyapı hazırlamış olacağız. ASAT olarak çevreyi koruyan, sürdürülebilir ve geleceği planlayan yatırımlarımızı Antalya'nın dört bir yanında kararlılıkla hayata geçiriyor; vatandaşlarımıza daha güçlü, daha sağlıklı ve daha kaliteli altyapı hizmeti sunmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

ŞELALENİN 14 METRE ALTINDAN YATAY SONDAJ

Başkan Vekili Büşra Özdemir daha sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgenin geleceğine kazandırdığı en önemli altyapı hizmetlerinden biri olan Manavgat Şelale ve Ulukapı Su Üretim Tesisleri Entegrasyon Projesi'ni gezdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçenin geleceğine yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında konuşan Büşra Özdemir, 'Manavgat'ta 615 milyon TL'lik yatırımla Manavgat Şelalesi'nin 14 metre altından gerçekleştirdiğimiz yatay sondaj çalışmasıyla iki su üretim tesisimizi birbirine entegre ettik. SCADA sistemimizi devreye alarak su üretimini anlık izlenebilir, daha etkin ve verimli yönetilebilir hale getirdik. Saniyede 1.200 litre olan su üretim kapasitemizi 1.600 litreye çıkardık. Bu yatırımla, büyümeye devam eden Manavgat'ımızın yalnızca bugünkü değil, önümüzdeki 40 yıllık içme suyu ihtiyacını da güvence altına alıyoruz' diye konuştu.

Başkan Vekili Özdemir, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'i de ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmaları değerlendirdi.