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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine aralıksız devam etmektedir.

Sakarya İtfaiyesi kurum ve işletmeleri olası yangına hazırlıyor

Sakarya İtfaiyesi kurum ve işletmeleri olası yangına hazırlıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hakkında “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı. ADIYAMAN (İGFA) - Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.