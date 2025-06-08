Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan Bozüyük Mahallesi’nde inşa ettiği uluslararası standartlardaki çim hokeyi sahasında antrenmanlar başladı. 4 milyon 977 bin TL’lik yatırımla tamamlanan saha, beton zeminde antrenman yapan sporculara modern bir tesis sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi’nde 1.900 metrekarelik alana 40x20 metre ölçülerindeki çim hokeyi sahasını kazandırdı.

4 milyon 977 bin TL maliyetle tamamlanan ve aydınlatma sistemiyle akşam antrenmanlarına da olanak sağlayan saha, sporcuların yıllardır beklediği bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Çevre düzenlemeleri devam eden tesis, yakında resmi açılışla hizmete girecek.

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi sporcusu Meyra Şahin, beton zeminde yaşanan sakatlıkların ve ekipman yıpranmalarının artık tarih olduğunu belirterek, “Türkiye’de sayılı çim hokeyi sahalarından biri artık okulumuzda. Bu saha, şampiyonluklar ve Avrupa başarıları için büyük bir motivasyon. Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ BU SAHAYLA GELDİ”

Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, “Yıllarca beton zeminde çalışarak iki Türkiye şampiyonluğu kazandık. Yeni sahamızla bu yıl Türkiye ikincisi olduk. Hedefimiz Avrupa’da derece” diye konuştu. Okul Müdürü İsmet Demirel ise 14 yıllık saha hayallerinin gerçekleştiğini vurguladı.

Antrenör Mahmut Çimen, “2014 ve 2016’da Türkiye şampiyonlukları kazandık. Yeni sahamızla Birinci Lig’den Süper Lig’e yükseldik. Artık Avrupa’yı hedefliyoruz” dedi. Saha, 2 aylık projelendirme ve 3 aylık yapım sürecinin ardından tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahanın gençlerin geleceğine yatırım olduğunu belirterek, “Çocuklarımız uluslararası standartlarda bir sahaya kavuştu. Onların Türkiye ve Avrupa’da gurur verici başarılar elde edeceğine inanıyorum. Gençlerimizin potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.