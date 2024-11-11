Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca’nın Okçular Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bölgedeki imar sorunlarını ele aldı.MUĞLA( İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim öncesi sözünü verdiği mahalle toplantıları çerçevesinde, belediye hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar Ortaca ilçesinde sürdü. Daha önce Fethiye ve Dalaman’da yapılan toplantılar, bu kez Okçular Mahallesi’nde düzenlendi.

Toplantıda söz alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, “Amacımız kaçak yapılaşmayı önlemek ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ve yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Okçular Mahallesi İmar Sorunlarına Ortak Çözüm Arayışı

Ortaca Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, Muhtarlık İşleri, İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanı, ilgili müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, bölgedeki imar sorunları, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, altyapı hizmetleri ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurken, imar planlamalarına yönelik önerilerini de doğrudan iletme fırsatı buldu.

“Sorunları Yerinde Çözüyoruz”

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, vatandaşların taleplerini yakından bildiklerini ve bu sorunları Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir anlayışla çözmeye çalıştıklarını belirtti. Tezcan, “Okçular Mahallesi’nde yaşanan imar sorununu çok iyi biliyoruz. Büyükşehir Belediyemizle ve imar dairemizle burada sizlerle birlikteyiz. Taleplerinizi bizlere yüz yüze iletmeniz bizim için çok değerli. Çözüm sürecinde sizlerin görüşlerini önemsiyoruz” dedi.

Büyükşehir’den Kaçak Yapılaşmaya Karşı Kararlı Mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Okçular Mahallesi’nde yaşanan sorunları yakından takip ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın vizyonu doğrultusunda, yerinden yönetim ilkesiyle hareket ederek sorunları kalıcı çözümlerle gidermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu bilgilendirme toplantısı, vatandaşların belediyenin projeleri ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgi aldığı ve taleplerini dile getirdiği verimli bir ortamda sona erdi.