Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonucu ulaşıma kapanan Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi yolunu yeniden ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Seydikemer ilçesinde Arsa ve Bağlıağaç Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan mahalle yolunun yeniden vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede güvenli ulaşımın yeniden sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

TAŞ TAHKİMAT VE MENFEZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alternatif ulaşım güzergâhı oluşturarak yolu geçici olarak ulaşıma açtı. Ticari ve tarımsal faaliyetlerin aksamaması amacıyla hayata geçirilen bu geçici düzenleme sayesinde bölgedeki ulaşım kesintisiz şekilde sürdürüldü.

Heyelan yaşanan bölgede taş tahkimat, dolgu ve menfez imalatları devam ediyor.

Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yağışların azalması beklenildikten sonra kalıcı çözüm çalışmalarına geçildi. Büyükşehir Belediyesi, yolun uzun yıllar güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla kalıcı çözüme yönelik projelendirme çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.