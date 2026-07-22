Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özgürlük Mahallesi'nde yapımı devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen sokaklara yaklaşık 4 bin ton asfalt serilmesi planlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, üstyapı çalışmalarına da hız kazandırdı.

Bu kapsamda Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 227. Sokak, 229. Sokak, 231. Sokak, 233. Sokak ve Aşık Veysel Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yoğun bir çalışmayla üstyapıda konforun artması amaçlanırken, bugün yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Özgürlük Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledik' dedi.

'ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ'

Burada yetkililerden bilgi alan ve çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Çiftçi, ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar dilerken, konu hakkında şunları dile getirdi; 'Özgürlük Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve şehrimizin üstyapısını güçlendirmek amacıyla belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.'

YAKLAŞIK 4 BİN TON

Planlanan çalışmalar kapsamında 227. Sokak, 229. Sokak ve 231. Sokak'ta çalışmalar tamamlanırken, bu bölgelere bin 300 ton asfalt serildi. Bununla beraber planlanan diğer sokaklarda da kısa süre içerisinde çalışmaların biteceği belirtildi. Çayırova Belediyesi tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin ton asfaltın serilmesi planlanıyor.