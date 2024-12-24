Muğla'da Milas Belediyesi, kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla şehitlik anıtı yapım çalışmalarına başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Şehir Mezarlığı’nda 230 m2’lik alan içerisinde inşa edilecek olan anıt için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Milas Belediyesi ekipleri tarafından vatan savunmasında canlarını veren şehitlerimizin manevi hatıralarını ölümsüzleştirmek için yapımına başlanan şehitlik anıtını Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği faaliyetleri takip eden ve proje üzerinde incelemelerde bulunan Başkan Topuz, yoğun çalışmayla anıtın yapımının hızla tamamlanacağını ifade etti.

Kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.